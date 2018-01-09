В Тюмени задержан подозреваемый в поджоге девятиэтажки

Мужчина, подозреваемый в поджоге тюменской многоэтажки, задержан. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Следственного комитета области.

Напомним, сильный пожар, который произошел вечером 8 января в девятиэтажном доме, унес жизнь человека и оставил без крова десятки людей. По данным МЧС области, вспыхнул утеплитель, огонь распространился с первого по седьмой этажи, а затем перекинулся на кровлю здания. Общая площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров.

Из дома эвакуировали 160 человек. В результате происшествия один человек погиб (его личность устанавливается), еще один - доставлен в больницу с отравлением продуктами горения, полностью или частично уничтожено имущество жителей дома.

Расследование уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение имущества путем поджога) продолжается.