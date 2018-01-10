Власти Тюмени помогут жителям сгоревшей девятиэтажки

Руководство Тюмени поможет оставшимся без крова жителям горевшей 8 января девятиэтажки. Дом пообещали восстановить в сжатые сроки за счет бюджета.

Напомним, сильный пожар, который случился вечером в понедельник, унес жизнь человека и уничтожил квартиры и вещи многих обитателей дома. По данным правоохранительных органов, все началось с поджога одной из квартир, вспыхнул утеплитель, огонь распространился с первого по седьмой этажи, а затем перекинулся на кровлю здания. Общая площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщает официальный портал городской администрации, конструктивные элементы дома, пострадавшие во время пожара, будут восстанавливать за счет средств бюджета. "В максимально сжатые сроки отремонтируем крышу, фасад, окна, системы водо-, теплоснабжения и трубопровод в квартирах", - пообещал руководитель комиссии по ЧС, замглавы Павел Перевалов.

Пока погорельцев приютила гостиница "Колос". Там они будут жить в течение двух месяцев: за это время можно восстановить или подготовить документы, найти жилье для временного проживания. "Оплата найма и услуги риелторов будут компенсированы за счет бюджета. Суммы будут рассчитываться исходя из средней стоимости аренды жилья в этом районе", - пояснили в пресс-службе мэрии.

Компенсация полагается только тем, кто официально зарегистрированы по этому адресу: документы будут проверяться в регистрационной палате.

Что касается материальной помощи пострадавшими, то уже организован прием вещей, продуктов питания от неравнодушных граждан. Заявления для получения выплат можно подать через портал госуслуг, прийти в МФЦ или в Центр обеспечения мер социальной поддержки на Пермякова.

Сейчас дом находится под охраной, и так будет до того момента, пока жильцы не вывезут все свои уцелевшие вещи в сопровождении спасателей. Тем временем накануне стало известно, что подозреваемый в поджоге уже задержан - с ним работают следователи. Расследование возбужденного по факту пожара уголовного дела продолжается.