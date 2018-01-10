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10.01.2018 14:01
Рубрика: Digital

Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов с копиями фильма "Движение вверх"

Текст: Татьяна Шадрина

Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов, распространявших нелегальные копии фильма "Движение вверх". Основанием для этого стало определение Мосгорсуда и обращений правообладателей с просьбой принять меры защиты фильма "Движение вверх" от интернет-пиратов.

Фото: РИА Новости
Режиссер Антон Мегердичев рассказал о ноу-хау в фильме "Движение вверх"

Фильм вышел в российский прокат в конце декабря и меньше чем за месяц пиратские копии фильма были удалены с 147 ресурсов, ожидается удаление еще с 22 сайтов, отметили в службе.

В Роскомнадзор в 2017 году поступило более 1200 определений Мосгорсуда, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. Наибольшее количество определений касалось защиты прав на кинематографическую продукцию, в том числе отечественными кинофильмами "Аритмия", "Легенда о Коловрате", "Притяжение", "Время первых", "Большой", "Интервью с Путиным", "Крым", "Салют-7", "Гоголь".

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