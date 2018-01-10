Шесть жителей Дамаска погибли в результате атаки боевиков

Шесть мирных жителей погибли в столице Сирии в результате обстрела боевиков. Базирующиеся в Восточной Гуте вооруженные группировки нарушили режим прекращения огня и выпустили минометные снаряды по кварталу Шаггур.

По данным ТАСС, в 8 километрах от Дамаска вторую неделю идут ожесточенные бои между сирийской армией и бандформированиями. В воскресенье туда были направлены элитные подразделения. Им удалось разблокировать проход к военной базе в Харасте, окруженной боевиками.

Отметим, что Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в мае прошлого года. Но террористы регулярно нарушают перемирие и обстреливают столицу Сирии.