Шойгу: Доля современного вооружения в ядерной триаде достигнет 90%

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде России к 2021 году должна составить не менее 90%.

"Основной упор необходимо сделать на дальнейшем развитии стратегических ядерных сил", - отметил он на совещании в Минобороны РФ.

По его словам, требуется значительно повысить мобильность войск в части логистики, переброски и снабжения, продолжить наращивать потенциал сил специальных операций, а также повышать боевые возможности ВДВ.

Как также отметил глава военного ведомства, Минобороны РФ скорректирует планы своей работы с учетом изменений военно-политической обстановки в мире.

В конце прошлого года, напомним, Шойгу обозначил, в каком направлении в ближайшем будущем будет развиваться российская армия. Так, приоритетом для Вооруженных сил в ближайшей перспективе, по его словам, станет развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ России.