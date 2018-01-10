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10.01.2018 22:15
Рубрика: В мире

СМИ: Трамп продлит заморозку санкций против Ирана по ядерной сделке

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп намерен продлить заморозку односторонних санкций в отношении Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Исламской республики. Об этом сообщает AP со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, соответствующий указ американский лидер подпишет на этой неделе, предположительно в пятницу, в связи с достигнутым прогрессом по внесению изменений в американское законодательство, регулирующее участие страны в СВПД. В то же время подчеркивается, что окончательное решение еще не принято.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что администрация США намерена выполнить обещание президента и изменить СВПД.

Соглашение о мирном характере ядерной программы Тегерана было подписано летом 2015 года. Его участниками, помимо Соединенных Штатов и Ирана, являются РФ, КНР, Великобритания, Франция и ФРГ. Документ предусматривает отказ Исламской республики от производства оружейного плутония и снижение объемов обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров отметил важность СВПД "в укреплении региональной стабильности и в решении проблемы нераспространения оружия массового уничтожения".

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