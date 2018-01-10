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10.01.2018 12:24
Рубрика: В мире

В Молдавии в обход президента назначили новых членов правительства

Текст: Юрий Когалов

В правительство Молдавии вошли семь новых министров. Указы об их назначении подписал спикер парламента страны Андриан Канду вместо отстраненного по решению Конституционного суда от должности президента Игоря Додона.

Как сообщает "Интерфакс", вице-премьером по европейской интеграции стал Юрий Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции (отвечает за приднестровское урегулирование) - Кристина Лесник, министром иностранных дел и европейской интеграции - Тудор Ульяновский, министром экономики и инфраструктуры - Кирилл Габурич, министром сельского хозяйства и продовольствия - Ливиу Волконович, министром здравоохранения, труда, социальной защиты и семьи - Светлана Чеботарь, министром юстиции вновь - Александр Тэнасе. Новые члены правительства сразу после подписания указов принесли присягу на верность государству.

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Обновление кабинета министров прошло по инициативе правящей Демократической партии. По ее предложению часть правительства была отправлена в отставку, однако затем президент Игорь Додон дважды отказался назначать новых министров. Это стало одной из причин обращения в Конституционный суд, который посчитал, что глава государства может "лишь один раз отказаться от утверждения кандидатуры нового члена правительства". В связи с этим он временно передал полномочия спикеру парламента.

Благодаря этому ранее сегодня Канду утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио. Документ запрещает трансляцию программ с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.

Ранее по такой же схеме в обход Додона был утвержден министром обороны Евгений Стурза. Сам президент назвал очередное решение суда антиконституционным. Он констатировал, что этот институт, призванный служить интересам демократии, превратился в политический инструмент в руках его оппонентов. И хотя Додон по-прежнему намерен "не уступать", он по сути не располагает рычагами влияния на собственное правительство, которое контролируется "проевропейскими" политическими силами и выступает против партнерства Кишинева и Москвы.

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