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10.01.2018 21:55
Рубрика: В мире

В Польше элементы памятника советским солдатам отправят на металлолом

Серп, молот и пятиконечные звезды с памятника советским солдатам в польском городе Щецин отправят в пункт приема металлолома. Сам монумент будет демонтирован и уничтожен, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя муниципалитета Паулины Лондки.

"Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не планируем его переносить в какое-то другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а остальные части утилизированы", - сказала она.
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Советский памятник был установлен в честь солдат-освободителей на пересечении Польского шоссе и улицы Неринга. Ранее в городе уже демонтировали монумент "Благодарности Советской Армии", но его власти перенесли с площади Польского солдата на Центральное кладбище.

Агентство напоминает, что польские чиновники, принимая подобные решения, ссылаются на поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, которые вступили в силу осенью 2017 года. Ожидается, что из общественных мест, за исключением ритуальных, за год будет убрано более 450 памятников, из которых 230 посвящены советским военнослужащим.

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