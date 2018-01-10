В SpaceX опровергли информацию о нештатной работе Falcon 9

Американская компания SpaceX заявила, что ракета-носитель Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту секретный американский спутник, работала штатно.

"Опубликованная ранее информация является в корне неверной. Если мы или кто-то еще при дальнейшем рассмотрении придем к иным выводам, то немедленно объявим об этом", - цитирует ТАСС президента SpaceX Гуинн Шотуэлл.

Ранее СМИ сообщали, что аппарат, стоимость которого составляла несколько миллиардов долларов, не попал на орбиту из-за сбоя в работе ускорителя второй ступени Falcon 9. Уже началось расследование. В компании SpaceX подчеркнули, что дальнейшие комментарии невозможны, так как информация о спутнике Zuma засекречена.

Добавим, что изначально старт Falcon 9 с секретным спутником должен был состояться в ноябре прошлого года, однако по техническим причинам его отложили на 5 января. Затем последовал второй перенос из-за сложных метеоусловий.

Очередная попытка была предпринята в понедельник вечером, которая также закончилась неудачей. Запущенная с базы ВВС США на мысе Канаверал ракета не смогла вывести на орбиту аппарат, который собиралось использовать американское правительство.