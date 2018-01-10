Вячеслав Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

Новый парламентский сезон начался с выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, после чего весенняя сессия торжественно открылась под звуки Гимна РФ. В своем выступлении глава нижней палаты настроил коллег на эффективную работу в ответ на запросы граждан, которые Госдума выяснила путем соцопросов.

Началось заседание с казуса, который, впрочем, только улучшил настроение народных избранников. Выяснилось, что многие депутаты из фракции ЛДПР не смогли зарегистрироваться ввиду технической заминки (отсутствия карточек для регистрации). Кроме того, либерал-демократы не могли и выступать, так как только при наличии карточки включается микрофон на депутатском месте в зале.

"Вот видите, стремление перейти на цифровые технологии к чему приводит иногда", - пошутил Вячеслав Володин. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов тоже отнесся к ситуации с иронией, заметив, что хотя бы в эту сессию Госдуме удастся работать спокойно.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не смог пропустить эту "шпильку" и без микрофона пытался обвинить КПРФ в краже карточек. "Коммунисты встают очень рано, приходят в семь утра, и, скорее всего, это была Плетнева Тамара Васильевна", - продолжил шутливую перепалку Володин.

Уже серьезно он предложил продолжить работу и вернуться к вопросу регистрации позже. Жириновский, впрочем, не забыл инцидент и впоследствии поднял эту тему. Председатель Госдумы в ответ пообещал найти виновника срыва регистрации ЛДПР. "Сотрудники ФСО сейчас просматривают информацию с камер в зале заседаний, - сказал Володин. - Как только будет установлено, кто это сделал, мы обязательно покажем его лицо на мониторах, и, думаю, не только на мониторах. Тогда будет понятно, кто это сделал".

В результате "расследования" выяснилось, что карточки для голосования депутатов ЛДПР забрал на память сотрудник техслужбы, о чем Володин сообщил коллегам. А для либерал-демократов сделают дубликаты, чтобы они могли продолжать работу.

Происшествие не помешало официальному открытию сессии. В своем выступлении спикер рассказал, чего именно ждут от народных избранников россияне. Их ожидания Госдума выяснила, заказав у ВЦИОМ опросы населения. Володин огласил результаты декабрьских исследований.

Выяснилось, что гражданам не хватает общения с депутатами. "Россияне хотят больше информации о том, как депутаты контролируют реализацию принятых законов, как оценивают правоприменительную практику, - сказал он. - Кроме того, россияне нуждаются в более активной работе депутатов в избирательных округах и регулярных отчетах о проделанной работе. Существует запрос на поддержку и продвижение инициатив граждан".

Володин уверен, что парламентарии должны учесть результаты опроса и оправдать надежды избирателей.

Со своей стороны, руководство Госдумы дает народным избранникам "зеленый свет" для активных поездок по стране. "Расходы на организацию работы в регионах нужно повышать", - поставил задачу Володин. Он объяснил, что для этого есть финансовые возможности, ведь Госдума экономит выделенные на нее из бюджета деньги на других статьях. В целом экономия за прошлый год составила 706,3 млн рублей, сообщил спикер. Так, депутаты дешевле покупали все необходимое для работы. Ввод аудита таких госзакупок помог сберечь 130,8 млн рублей.

Сэкономили и на зарубежных поездках. Напомним, что руководство Госдумы еще в самом начале работы седьмого созыва запретило необоснованные целями парламентской дипломатии вояжи. На оплату авиауслуг для полетов за границу в прошлом году сэкономили 38 млн рублей. Зарубежные командировочные, соответственно, тоже меньше тратили, чем планировалось, - на 46,1 млн.

При этом экономия на залах для официальных лиц и делегаций в ожидании самолетов составила 24,4 млн рублей.

55,5 млн рублей удалось сберечь на оплате труда депутатов, а также их помощников. Главная причина - еще в самом начале работы нынешнего созыва в Госдуме усилена дисциплина. За неявку на пленарное заседание без уважительных причин теперь могут наказать вычетом из зарплаты. Кстати, таких случаев еще не было. Депутаты, желающие пропустить заседание, берут отпуска за свой счет.

Кроме того, 222,4 млн рублей принесло уменьшение транспортных расходов. Был установлен предел трат на пользование автотранспортом для каждого депутата на год - превысить лимит можно только в результате консенсусного решения фракций.

Что касается поездок в регионы для общения с избирателями, то они уже стали интенсивнее. Депутаты начали активнее летать в регионы, от которых шли в Госдуму. Прибавка по этой статье составила 58 млн рублей. И эту тенденцию нужно развивать, уверен спикер.

Кроме того, Госдума продолжит активно консультироваться с гражданами и профессиональными сообществами. Необходимо продолжить практику проведения больших парламентских слушаний в зале для "пленарок", уверен Володин. В прошлом году Дума консультировалась с гражданами по вопросам реновации, долевому строительству и т.п. А в новом году в расширенном формате планируется провести как минимум три таких мероприятия. Спикер обозначил темы, на дискуссию по которым, отметил он, у общества есть запрос. Это улучшение делового климата и развитие конкуренции, совершенствование налоговой системы, а также формирование правовых условий развития цифровой экономики.

Последнюю из перечисленных тем глава нижней палаты выделил особо, объявив ее одним из приоритетов работы Госдумы - причем не только в рамках новой сессии. По прогнозам, к 2025 году эта отрасль может дать прирост ВВП в 9 трлн рублей, заявил спикер. Он отметил, что развитие цифровой экономики позволит стране экономить, приведет к устранению монотонного, дублирующего труда, сокращению бумажного документооборота в управлении экономикой.

Депутатам в связи с этим предстоит рассмотреть целый ряд инициатив в сфере электронного документооборота (например, будут введены электронные трудовые книжки), развитии облачных сервисов хранения информации. Кроме того, большим делом для Думы станет принятие закона о регулировании криптовалют. Пойдет речь и о правовой основе регулирования отношений человека и робота. В целом вопросы цифровой экономики затрагивают целый ряд сфер, в связи с чем спикер предложил создать рабочие группы при профильных комитетах по каждому из направлений.

И, конечно, приоритетом будет продолжение реализации президентского Послания, с которым Владимир Путин обратился в декабре 2016 года. С планом на прошлый год депутаты справились, а в новом году осталось принять 23 закона. Дума действовала эффективно и слаженно, работая вместе с кабмином и Совфедом, - в связи с этим Володин предложил распространить подходы, которые депутаты применили при реализации Послания на обеспечение других стратегических задач, поставленных президентом. "Это существенно сократит срок реализации решений и повысит качество", - считает он.

В частности, указанный механизм было бы правильно распространить на законы в целях повышения доступности жилья для граждан, защиты прав дольщиков, улучшения инвестиционного климата в регионах, возврата капитала в Россию.

Во исполнение послания, в частности, планируется рассмотреть законопроект о противодействии хищению денежных средств, совершенного с использованием банкоматов, платежных терминалов, интернета и устройств мобильной связи. В проект примерной программы включено 139 приоритетных законопроектов, заявил первый вице-спикер Александр Жуков. Всего же в думской повестке на старте сессии оказалось 1338 законопроектов.

Еще из приоритетов - поправки о госконтроле и об обращении лекарств. Росздравнадзору депутаты собираются дать право на контрольные закупки. Это будет способствовать оперативному выявлению недоброкачественных лекарств и фальсификата, уверен Жуков.

Также он особо выделил законопроект кабмина, направленный на защиту лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях.

Госдумой в весеннюю сессию также будет рассмотрен проект о штрафах до 200 тысяч рублей за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Еще новый парламентский сезон чреват другими поправками в КоАП. Это штрафы для нечистоплотных управдомов многоквартирных домов, нарушителей в долевом строительстве.

В списке, который огласил коллегам Жуков, также упрощение индивидуального строительства и закупок малого бизнеса.

Руководитель парламентского большинства Сергей Неверов, в свою очередь, поделился с журналистами главными приоритетами для "Единой России". В первую очередь это принятие законопроекта о совершенствовании контроля за детским летним отдыхом. В этой связи в законодательство предлагается внести поправки, предусматривающие создание реестра мест отдыха и туристических маршрутов, "чтобы родители могли заранее посмотреть, что это за маршруты и места отдыха". Среди других приоритетов фракции, по его словам, совместное с правительством решение вопроса по снижению процентной ставки по ипотеке.