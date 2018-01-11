Аэропорт Варшавы открыли после ЧП с самолетом

Аэропорт Варшавы возобновил работу после ЧП с самолетом польской компании LOT.

Напомним, лайнер Bombardier, выполнявший рейс из Кракова, приземлился без передней стойки шасси. Воздушное судно тормозило фактически "носом".

На борту было 59 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал, сообщает РИА Новости. После посадки людей эвакуировали.

Как ранее писала "Российская газета", в Twitter Мартин Ино опубликовал фотографию с места ЧП. На снимке видно, что самолет опирается на землю своей передней частью. Вокруг лайнера пожарные, в руках у них брандспойты, но огня нет. Работа аэропорта была приостановлена на несколько часов.