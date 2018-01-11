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11.01.2018 18:24
Рубрика: Спорт

Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку в Рупольдинге

Текст: Илья Соболев
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 километров в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Возможно, по чистой скорости итальянка не была среди лучших (две минуты отставания от лидера по этому показателю), но безошибочная стрельба обеспечила Доротее успех. Второй стала финка Кайса Мякяряйнен. Она единственная, кому удалось заехать в топ-5 с одним промахом. Более того, финская спортсменка проиграла Вирер всего 12 секунд: настолько быстрее итальянки она оказалась на трассе.

Третье место досталось канадке Розанне Кроуфорд. После третьего огневого рубежа североамериканка уходила на дистанцию даже лидером, однако на оставшемся отрезке гонки ей не хватило скорости.

Фото: AP
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Что касается российских биатлонисток, ни одной из них не удалось пройти огневые рубежи без огрехов. Ну а на трассе наши девушки пока не способны навязать конкуренцию соперницам. В итоге по совокупности лучшей у нас стала Дарья Виролайнен, промахнувшаяся на четырех рубежах лишь однажды. У нее 16-е место. Татьяна Акимова также с одной ошибкой в стрельбе финишировала 21-й.

В отличном режиме шла Ирина Услугина: после двух рубежей она замыкала пятерку сильнейших. Увы, два промаха на третьем рубеже лишили ее медальных перспектив. В результате, 38-е место. Сразу следом за ней Виктория Сливко, также промахнувшаяся дважды. Ну а худшей среди наших оказалась 23-летняя Ульяна Кайшева: с шестью промахами она стала лишь 89-й. Правда, после гонки спортсменка объяснила, что у нее отвалился от винтовки диоптр и на двух последних рубежах ей пришлось пользоваться запасным оружием.

Добавим, что это была уже 28 гонка по ходу Кубка мира. У российской пока лишь одна "бронза".

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