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11.01.2018 00:01
Рубрика: Дороги

По своему пути

В Подмосковье в 2019 году откроют первые платные путепроводы
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7466 (3)
Уже в этом году в Подмосковье начнут строить первые платные путепроводы. Концессионные соглашения, которые правительство Московской области заключило с частной компанией, реализуется в срок, движение по путепроводам планируется открыть в 2019 году, рассказал "РГ" гендиректор компании "Подмосковная платная дорога" Вадим Коваленко.
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
За организацию дорожного движения будут отвечать местные власти

Это, напомним, будут первые региональные дорожные объекты, полностью возведенные за счет внебюджетных источников. В рамках заключенных соглашений концессионер должен построить два путепровода через железную дорогу - у платформ "Саввинская Слобода" в Одинцовском районе и "Акулово" в Наро-Фоминске.Сейчас на месте будущих путепроводов - одноуровневые переезды, которые по полдня закрыты для автомобилистов. И с каждым годом ситуация усложняется - железнодорожное сообщение развивается, появляются новые электрички, но и автомобильного транспорта становится все больше. Инвесторы же намерены построить двухуровневые развязки, разведя железнодорожный и автомобильный потоки. "Путепровод у платформы "Саввинская Слобода" обеспечит прямое сообщение между Звенигородом и Рузой и автомобильными дорогами федерального значения - Московскими малым и большим кольцами. А путепровод вблизи поселка Акулово позволит без пробок добираться из Кубинки в Наро-Фоминск и обратно и обеспечит связку между трассами М3 "Украина" и М1 "Беларусь", - уточняет Вадим Коваленко. В реализацию этих проектов инвестор готов вложить 1,6 млрд рублей.

Концессионные соглашения подписаны сроком на 22,5 года. И хотя заключали их летом 2017 года, стоимость проезда указана в ценах 2018-го. Так, максимальная цена билета не должна превышать 42 рублей для легковых автомобилей с габаритной высотой не более 2 метров, 84 рублей - для легковушек и других транспортных средств высотой от 2 до 2,6 метра, и 168 рублей - для всего остального транспорта. От оплаты будут освобождены машины спецтранспорта и общественный транспорт, за исключением маршрутных такси и междугородних автобусов.