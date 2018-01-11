В Рыбинске затопило набережную Волги

В Рыбинске 11 января ушел под воду нижний ярус Волжской набережной.

В зоне подтопления оказался участок от улицы Стоялой до Фроловского переулка. В ГУМЧС по Ярославской области объяснили происходящее аномально теплой зимой.

- Сбросы Рыбинской ГЭС осуществляются в штатном режиме, по плану. Но на повышение уровня воды в Волге влияют не только сбросы, но и боковой приток из малых рек, - пояснил начальник управления гражданской защиты регионального ГУМЧС Артем Белоусов.

Официальный представитель филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС" Наталья Иванова тоже рассказала, что в режиме работы Рыбинской ГЭС ничего не менялось, и расход воды через гидроузел составляет 2000 кубометров с небольшим.

- Мы сейчас можем поднять уровень Горьковского водохранилища еще на полтора метра. То есть с нашей стороны ничего не изменилось, холостых сбросов нет, расходы производим обычные - в соответствии с указаниями Росводресурсов, - уточнила Наталья Иванова.

По ее мнению, возможно, ниже по течению, ближе к Ярославлю, образовались ледяные заторы, сузившие русло реки, поэтому Волга в Рыбинске и вышла из берегов.

В региональном ГУМЧС заверили, что ситуация контролируется: показания, поступающие с гидропостов, анализируются по два раза в сутки. Угрозы жилым домам нет.