Во Владивостоке по факту нападения на медсестру возбудили дело

Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю после проверки возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал на медсестру в поликлинике.

Как рассказала старший помощник руководителя ведомства Аврора Римская, дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством".

Напомним, что 10 января к медсестре одной из поликлиник Владивостока, работавшей в кабинете ЭКГ, пришел мужчина, как отмечают в полиции, ее сожитель. Они поссорились, и он нанес женщине несколько ударов острым предметом. Следователи считают, что главным мотивом нападения была ревность. Подозреваемого доставили в полицию, пострадавшую - в городскую клиническую больницу. Сегодня ее уже выписали.

- В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются подозреваемый и свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - подчеркнула Римская.