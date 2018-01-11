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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Я покажу, как надо ездить

Нижегородский автохам отделался лишь штрафом
Текст: Ирина Белова
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
Суд в Нижнем Новгороде поставил точку в резонансном уголовном деле, обвиняемым по которому проходил 32-летний Артем Квасников. Молодой человек решил проучить водителя автобуса, с которым они не поделили дорогу, и в результате устроил настоящий кошмар для 40 школьников. Вынесенный приговор - штраф в 150 тысяч рублей - многие посчитали слишком мягким наказанием, ведь речь идет не о банальной дорожной разборке, а о безопасности целого класса.
Фото: youtube.com Артем Квасников умышленно подрезал на BMW автобус со школьниками. Фото: youtube.com
Артем Квасников умышленно подрезал на BMW автобус со школьниками. Фото: youtube.com

Инцидент произошел 24 апреля прошлого года. Между водителями иномарки и автобуса случился конфликт: якобы второй отказался пропускать первого. Артем Квасников на BMW начал преследовать автобус, перевозивший на экскурсию школьников, постоянно подрезая его. На видеороликах, которые сопровождающие взрослые снимали из салона, отчетливо слышны детские крики, школьники не на шутку перепугались: авария могла случиться в любую минуту.

Педагоги как могли успокаивали ребят, но помогало это слабо. Добавим, что все это происходило в самом центре города, на улице Горького на протяжении почти 40 минут.

Фото: depositphotos.com
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Не видеть школьников зарвавшийся мажор не мог - окна автобуса не были затемнены, однако это обстоятельство его нисколько не смутило. Как сообщили "РГ" в региональном управлении Следственного комитета, "действия подсудимого создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей".

Возмущение общественности усилил и тот факт, что отец Артема Сергей Квасников имеет отношение к полицейской структуре: он поставляет обеды в столовую областного ГИБДД, а на автомобильном номере значится серия букв, встречающаяся на номерах служителей правопорядка.

Не исключено, что и это предавало молодому человеку уверенность в своем превосходстве. Не случайно уголовное дело было заведено лишь по личному указанию председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Поступок хулигана квалифицировали по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

- Мы просили у суда ограничивать свободу подсудимого сроком на 1 год 10 месяцев, что влечет за собой комплекс запретов, - объяснила "РГ" прокурор Ксения Видонова. - В частности, находиться дома с 22.00 до 6.00, не посещать ночные клубы. Но суд вынес самое мягкое наказание.

Что Квасников слишком легко отделался, пишут и жители: "Это каким человеком надо быть, чтобы 40 минут никуда не торопиться и подрезать целый автобус!" ...Надо было наказать его на стоимость нового BMW". "Да и лишение прав не помешало бы", - уверены другие. "Понты приблатненных дорого обходятся людям"...

Радует лишь в этой истории одно: в ходе следствия и на судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Возможно, это он сделал искренне. И тогда урок будет в прок.

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