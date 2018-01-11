На Урале хулиганы забросали снегом Вечный огонь

В городе Коркино Челябинской области полиция ищет вандалов, забросавших снегом Вечный огонь. Судя по записям с камер видеонаблюдения, скорее всего речь идет о хулиганской выходке подростков, сообщили в четверг ГУ МВД России по региону.

- Инцидент на городском мемориале в Коркино произошел вчера десятом часу вечера, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Предположительно, двое несовершеннолетних забросали снегом мемориал "Вечный огонь" и скрылись. В настоящее время по данному факту проводится проверка, личности подростков устанавливаются.

Стоит отметить, что это не первое покушение на Вечный огонь в городе Коркино. В сентябре прошлого года двое детей в возрасте восьми и 11 лет из любопытства перекрыли подачу газа в чашу Вечного огня, пытаясь понять, откуда берется пламя.

Кстати

В городе Кусе Челябинской области полиция задержала трех подростков, пытавшихся сломать одну из ледовых скульптур в новогоднем городке на главной городской площади. Интересно, что когда хулиганам сделал замечание одетый в гражданское полицейский, они ответили ему нецензурной бранью. По факту вандализма проводится проверка. Подростков собираются поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а их родителям грозит штраф на сумму до пяти тысяч рублей.