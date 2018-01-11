Турция упрекнула США в "подрыве мира" в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опубликовал статью в американском журнале Newsweek, в которой предупреждает США, что политика Вашингтона в отношении сил самообороны сирийских курдов может привести к угрозе безопасности Турции и Сирии.

Отряды народной самообороны (YPG) - боевое крыло Курдского верховного комитета, как называет себя временное правительство Сирийского Курдистана - подрывают территориальную целостность и мир в Сирии, считает глава турецкого внешнеполитического ведомства. По сути, отмечает Чавушоглу, США используют одну террористическую организацию против другой.

Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за поддержку YPG, запрещенных в Турции. По мнению Анкары, единственным законным представителем интересов сирийских курдов является Курдский национальный совет, который принимает участие в переговорах по сирийскому урегулированию в Женеве. Прибытие представителей этой организации ожидается и на Конгресс национального диалога, который намечен на конец января в Сочи.

Также Чавушоглу призвал в своей статье к проведению международных переговоров и выполнению резолюции Совбеза ООН 2254, в тексте которой сказано, что будущее Сирии определит сам сирийский народ, а также признается роль Международной группы посредников по Сирии (МГПС) в качестве центральной платформы для содействия усилиям ООН по достижению политического урегулирования в Сирии. Только в таком случае, отметил он, Конгресс нацдиалога в Сочи сможет дополнить женевский процесс.