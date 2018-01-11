В Швейцарии собакам разрешили лаять без ограничений

В Швейцарии владельцам собак запретили применять устройства, мешающие их питомцам лаять. Соответствующие поправки правительство внесло в ветеринарные правила.

Теперь, например, нельзя бросать омаров живыми в кипящую воду. Перед умерщвлением они должны быть оглушены. Кроме того, приняты дополнительные меры по пресечению торговли собаками, ввезенными в Швейцарию нелегально. В объявлениях о продаже придется указывать свой адрес, а также сведения о происхождении животного.

Власти беспокоит и практика содержания домашних питомцев в слишком маленьких клетках. Чтобы этого не допустить, продавцы отныне должны письменно информировать покупателей о том, для каких видов животных предназначены клетки. Об этом сообщает ТАСС.