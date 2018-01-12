ЦИК: Грудинин закрыл счета в иностранных банках к моменту регистрации

Зарегистрированный сегодня кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", закрыл счета в зарубежных банках, как того требует закон от претендентов на пост главы государства. Об этом рассказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

При выдвижении кандидаты сообщали о своих доходах на 1 декабря. Позже Грудинин подал уточненные сведения, указал наличие пяти счетов в одном из австрийских банков, расположенных в Вене, на одном из них оставалось 14 млн 390 тыс. рублей, на другом - 16 тыс. 760 рублей, остальные - с нулевым остатком. Также кандидат уведомил о том, что хранит 600 ценных бумаг в кредитной организации Liechtensteinische Landesbank, их общая стоимость составляет 7,5 млрд. рублей. "На 1 декабря они (иностранные счета - прим. "РГ") были, и он это уточнил собственноручно, попросил приобщить к ранее поданным документам и сведениям", - пояснил Шевченко.

"Зарубежные счета у него были на момент выдвижения, это разрешено законом", - сказал он, добавив, что для регистрации счета необходимо закрыть.

8 января Грудинин сообщил ЦИК о том, что избавился от иностранных активов, а именно подал уведомление, что "не хранит денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами". "На момент регистрации уже у него этих счетов и ценных бумаг не было", - заявил Шевченко.

В данной ситуации Центризбирком смог зарегистрировать кандидата от КПРФ. "Проверка закончена, потому что мы кандидата зарегистрировали. На сегодняшний день у нас оснований его не регистрировать не было", - отметил член комиссии.

В пакете документов при выдвижении 28 декабря Грудинин подал сведения о своих доходах за шесть лет и доходах своей супруги. Так, его доходы составили 157 413 983,26 руб. - это зарплата в ЗАО "Совхоз имени Ленина", премия за участие в конкурсе, материальная помощь, проценты (доход от вкладов). Ему принадлежат денежные средства, размещенные на пяти банковских счетах, в размере 5,92 миллиона рублей, также кандидат владеет акциями ЗАО "Совхоз имени Ленина" (1 993 233 акции) и долей в ООО "ТТ Девелопмент" (4%).

Его супруга Ирина за шесть лет заработала в общей сложности 2,62 миллиона рублей. Ей принадлежат две квартиры в Москве, два автомобиля марки Lexus. На счетах у Ирины Грудининой хранится чуть более 2 миллионов рублей, она также владеет долей в ООО "ТАИР".