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12.01.2018 20:25
Рубрика: Власть

ЦИК: Грудинин закрыл счета в иностранных банках к моменту регистрации

Текст: Галина Мисливская
Зарегистрированный сегодня кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", закрыл счета в зарубежных банках, как того требует закон от претендентов на пост главы государства. Об этом рассказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

При выдвижении кандидаты сообщали о своих доходах на 1 декабря. Позже Грудинин подал уточненные сведения, указал наличие пяти счетов в одном из австрийских банков, расположенных в Вене, на одном из них оставалось 14 млн 390 тыс. рублей, на другом - 16 тыс. 760 рублей, остальные - с нулевым остатком. Также кандидат уведомил о том, что хранит 600 ценных бумаг в кредитной организации Liechtensteinische Landesbank, их общая стоимость составляет 7,5 млрд. рублей. "На 1 декабря они (иностранные счета - прим. "РГ") были, и он это уточнил собственноручно, попросил приобщить к ранее поданным документам и сведениям", - пояснил Шевченко.

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"Зарубежные счета у него были на момент выдвижения, это разрешено законом", - сказал он, добавив, что для регистрации счета необходимо закрыть.

8 января Грудинин сообщил ЦИК о том, что избавился от иностранных активов, а именно подал уведомление, что "не хранит денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами". "На момент регистрации уже у него этих счетов и ценных бумаг не было", - заявил Шевченко.

В данной ситуации Центризбирком смог зарегистрировать кандидата от КПРФ. "Проверка закончена, потому что мы кандидата зарегистрировали. На сегодняшний день у нас оснований его не регистрировать не было", - отметил член комиссии.

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В пакете документов при выдвижении 28 декабря Грудинин подал сведения о своих доходах за шесть лет и доходах своей супруги. Так, его доходы составили 157 413 983,26 руб. - это зарплата в ЗАО "Совхоз имени Ленина", премия за участие в конкурсе, материальная помощь, проценты (доход от вкладов). Ему принадлежат денежные средства, размещенные на пяти банковских счетах, в размере 5,92 миллиона рублей, также кандидат владеет акциями ЗАО "Совхоз имени Ленина" (1 993 233 акции) и долей в ООО "ТТ Девелопмент" (4%).

Его супруга Ирина за шесть лет заработала в общей сложности 2,62 миллиона рублей. Ей принадлежат две квартиры в Москве, два автомобиля марки Lexus. На счетах у Ирины Грудининой хранится чуть более 2 миллионов рублей, она также владеет долей в ООО "ТАИР".

Постановление ЦИК о регистрации Павла Грудинина кандидатом на должность президента

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 января 2018 года № 126/1054-7 "О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина"

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина, выдвинутого политической партией "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьей 39 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина, 1960 года рождения, выдвинутого политической партией "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 12 января 2018 года в 12 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина

 

ГРУДИНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, закрытое акционерное общество "Совхоз имени Ленина", премия за участие в конкурсе, материальная помощь, проценты (доход от вкладов) - 157 413 983,26 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

5 счетов - 5 920 868,62 руб.

Акции и иные ценные бумаги:

закрытое акционерное общество "Совхоз имени Ленина" - 1 993 233 акции.

Иное участие в коммерческих организациях:

общество с ограниченной ответственностью "ТТ Девелопмент" - доля в праве 4 %.

 

ГРУДИНИНА ИРИНА ИГОРЕВНА (супруга)

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, общество с ограниченной ответственностью "ТАИР",

пенсия, продажа имущества, проценты (доход от вкладов) - 2 622 806,99 руб.

Недвижимое имущество:

квартиры: 2 квартиры - 58,7 кв.м., город Москва, 102,1 кв.м., Московская область.

Транспортные средства:

2 автомобиля легковых - LEXUS RX350, 2016 г.в., LEXUS RX450H, 2012 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

11 счетов - 2 075 934,26 руб.

Иное участие в коммерческих организациях:

общество с ограниченной ответственностью "ТАИР" - доля в праве 50 %.

 

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации от кандидата на должность Президента Российской Федерации, выдвинутого политической партией "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Уведомление

Я, Грудинин Павел Николаевич, дата рождения - 20 октября 1960 года, уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат на должность Президента Российской Федерации П. Грудинин

 

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации

Сведения об изменениях в данных о кандидате на должность Президента Российской Федерации1

Я, Грудинин Павел Николаевич 20.10.1960 г.р., кандидат на должность Президента Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 37 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" уведомляю об изменениях моих данных, ранее представленных в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 статьи 35 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации".

1. Сведения "О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО СУПРУГА" следует дополнить:

"1. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках:

остаток 0 рублей.

2. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках:

остаток 16 760.13 рублей.;

3. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках:

остаток 14 390 329,50 рублей;

4. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках:

остаток 0 рублей;

5. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках:

остаток 0 рублей;".

2. Сведения "О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО СУПРУГА" следует дополнить:

"1. иное имущество, Ценные бумаги, Иные ценные бумаги:

Вид ценной бумаги - Структурная нота, Liechtensteinische Landesbank

количество ценных бумаг 200 шт., номинальная стоимость 13 903 700 рублей, рыночная стоимость ценной бумаги 12 707 981,80 рублей:

2. иное имущество. Ценные бумаги. Иные ценные бумаги:

Вид ценной бумаги - Еврооблигация Liechtensteinische Landesbank

количество денных бумаг 200 шт.,

номинальная стоимость 11 716 280 рублей, рыночная стоимость ценной бумаги 12 477 838,20 рублей;

3. иное имущество, Ценные бумаги, Иные ценные бумаги:

Вид ценной бумаги - Опцион Liechtensteinische Landesbank

количество ценных бумаг 200 шт., номинальная стоимость 11 716 280 рублей, рыночная стоимость ценной бумаги 410 069,80 рублей".

Кандидат на должность Президента Российской Федерации П. Грудинин

08.01.2018

1 Представляются в случае, если таковые изменения имеются.

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