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12.01.2018 17:30
Рубрика: Налоги

Дворкович рассказал, на сколько вырастет утилизационный сбор на автомобили

Текст: Марина Гусенко
Утилизационный сбор будет проиндексирован в этом году от 0 до 15%. Все будет зависеть от машины.
Легкие прицепы освободят от утилизационного сбора

Документ, которым будет утвержден порядок повышения утилизационного сбора, сегодня до конца рабочего дня будет доработан и направлен на визирование. Об этом сказал вице-премьер Аркадий Дворкович.

Ранее СМИ сообщали, что утилизационный сбор может вырасти на 87-125%, и это может привести к росту цен на авто на 10-17 процентов.

Напомним, утилсбор был введен в нашей стране в 2012 году после того, как Россия вступила в ВТО. С 2014 года отечественным автоконцернам начали давать промышленные субсидии для его компенсации.