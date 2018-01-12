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Рубрика: В мире

Источник: Трамп в последний раз продлил режим снятия санкций с Ирана

Текст: Александр Саможнев

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках ядерной сделки с Ираном. Это требуется по процедуре Совместного всеобъемлющего плана действий. Тем самым Вашингтон сигнализирует, что остается участником соглашения, сообщает РИА Новости.

Фото: AP Photo/Evan Vucci, File
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"Президент ясно дал понять, что сделал это в последний раз", - утверждает высокопоставленный представитель администрации. По его словам, Вашингтон намерен работать со своими союзниками над изменением соглашения. Ранее Трамп неоднократно подвергал критике ядерную сделку, утверждая, что Иран не выполняет взятые на себя обязательства.

По данным информагентства АP, скорее всего, президент сохранит ядерное соглашение на ближайший период. В его поддержку выступают также глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон, а также советник президента по Национальной безопасности, генерал Герберт Макмастер.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном ядерное досье. Сделка начала реализоваться с января 2016-го в обмен за отмену режима международных санкций.

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