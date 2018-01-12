Никиту Белых перевели в больницу "Матросской Тишины"

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, в связи с резким ухудшением здоровья переведен в больницу СИЗО "Матросская Тишина". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

"На данный момент мы дожидаемся его в суде, куда его доставят из больницы", - сказал адвокат.

Это уже не первый раз, когда Белых переводят больницу. Ровно год назад ему также потребовалась помощь врачей в медучреждении.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор страдает диабетом второй степени, повышенным артериальным давлением, а также имеет заболевание опорно-двигательного аппарата.

Белых обвиняют в получении взяток лично и через посредников на общую сумму в 600 тысяч евро. Свою вину бывший губернатор Кировской области не признает.