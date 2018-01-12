Отец поруганной Вайнштейном актрисы пообещал убить его при встрече

78-летний голливудский актер Пор Сорвино, выдержав театральную паузу, также высказался в направлении скандала с продюсером Харви Вайнштейном. Которого, среди прочих, обвинила в домогательcтвах его дочь, актриса Мира Сорвино. Более того, как недавно выяснилось, мстительный Вайнштейн далее фактически загубил карьеру Миры. Что недавно подтвердил создатель трилогий "Хоббит" и "Властелин колец" Питер Джексон, рассказавший, что у злодея был "черный список" актрис. В который входила и Сорвино.

Сторона Вайнштейна рассказ Джексона опровергает.

Как пишет IndieWire, Пол Сорвино, известный по "Славным парням" Скорсезе и роли Генри Киссинджера в "Никсоне" Стоуна, крайне возмущен вскрывшимися фактами и теперь демонстративно - как и положено актеру - угрожает убить Вайнштейна.

"Для него же будет лучше, если его посадят. Потому что как только я его встречу, например, на улице, то просто убью *** (этого нехорошего человека)", - горячится Сорвино. Тогда как в тюрьме, мол, он его не сможет достать.

Кроме того, актер добавил, что узнай он про подлость продюсера раньше, тот давно бы уже влачил жалкое существование "овоща" в инвалидной каталке.

Пол Энтони Сорвино родился в 1939 году в Нью-Йорке в семье выходцев с Сицилии. Его мать была учительницей, а отец работал на стройке. Помимо Миры, у него есть сын Майкл, который тоже стал актером ("Кровавое лето Сэма", сериал "Живой товар"), и дочь Аманда - актриса и сценаристка. В настоящее время третьим браком женат на актрисе Ди Ди Сорвино.

К этому дню Вайнштейна, который травмоопасно лечиться от сексоголии в Аризоне, обвинили в половых проступках уже более девяти десятков женщин.