Песков сообщил о встрече Путина и Медведчука

Российский президент Владимир Путин провел встречу с представителем Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком. Об этом радиостанции Business FM сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общение состоялось в среду, 10 января. Других подробностей Песков журналистам не предоставил.

По информации РИА Новости, речь на встрече шла об "украинской повестке дня", в том числе о втором этапе обмена пленными между Донбассом и Киевом. Напомним, в ходе первого этапа в ЛНР вернулись 73 человека, в ДНР - 165, в Киев - 73.