Послы США и России встретились в Вашингтоне

Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился со своим американским коллегой Джоном Хантсманом. О чем говорили дипломатические работники во время своей первой встречи, РИА Новости не сообщает.

Судя по опубликованной в Twitter фотографии, беседа состоялась в резиденции российского посла в центре Вашингтона. Как удалось узнать журналистам, Хантсман прибыл в США для консультаций. Он проводил встречи в конгрессе и госдепартаменте.

В декабре минувшего года американсский посол заявлял, что Вашингтон и Москва вполне в состоянии успешно сотрудничать. По мнению дипломата, две великие державы должны находить общие решения глобальных проблем.

"Это уже происходит. В конечном итоге мы выйдем на такой уровень дружеских отношений, который позволит нам успешно сотрудничать", - сказал Хантсман, который был назначен послом США в России в конце сентября.