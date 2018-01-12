СК: Въехавший в подземный переход в Москве автобус был исправен

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о том, что автобус, въехавший в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, был исправен. Об этом информирует РИА Новости.

"В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан", - сказала она, отметив, что водителю предъявлено обвинение. Следствие просит арестовать водителя автобуса Виктора Тихонова.

Напомним, в 25 декабря 2017 года рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции метро "Славянский бульвар". В результате ДТП погибли четыре человека, еще 15 получили травмы.

Предварительный анализ показал, что автобус ехал со значительным отклонением от маршрута. Можно предположить, что водитель не воспользовался ни одной из тормозных систем автобуса. По мнению экспертов, причиной ДТП мог стать человеческий фактор. Например, потеря сознания. Или закатившаяся под педаль бутылка с водой могла заблокировать управление, такие случаи уже были.