Аркадий Дворкович рассказал, как должна регулироваться интернет-торговля. По мнению российского вице-премьера, нужно не только вводить НДС, но и снижать порог беспошлинной торговли.

- Моя точка зрения: нужно использовать оба механизма. Очень аккуратно, постепенно снижать порог беспошлинной торговли и готовиться с точки зрения информационных систем к введению НДС, чтобы делать это было просто, и чтобы это не накладывало дополнительные административные издержки на бизнес. Главное, чтобы все было доведено до автоматизма. На подготовку требуется время. На первом этапе, думаю, будет небольшое снижение порога, - сказал Дворкович во время визита в Ижевск.

Речь идет о разработке комплекса мероприятий, который позволит выровнять условия деятельности между российскими и иностранными интернет-магазинами. В частности, рассматривается возможность введения 18-процентного налога на добавленную стоимость (НДС) на покупки, совершенные в зарубежных онлайн-магазинах. Осенью 2017 года минфин предложил снизить порог беспошлинной торговли до 20 евро. Такое нововведение, по некоторым оценкам, будет приносить бюджету РФ ежегодно порядка 60 миллиардов рублей.