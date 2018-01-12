Омичка выпала из окна в сугроб во время родов

Омские следователи начали проверку после падения 20-летней омички из окна второго этажа родильного дома №2.

Беременная приземлилась в большой сугроб и осталась жива. После случившегося врачи приняли у нее роды. Младенец появился на свет здоровым.

Как выяснилось, инцидент произошел вчера около четырех часов дня. У 20-летней роженицы начались схватки. В палате она находилась одна. Периодически к ней заходила медсестра и спрашивала о ее самочувствии. Что произошло дальше - выясняют следователи. Предположительно, беременная встала на подоконник, чтобы во время очередных схваток подышать в форточку, и упала вниз.

- Выясняются все обстоятельства и причины случившегося, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. - По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Во время падения омичка получила ушибы и перелом. Ее жизни ничего не угрожает.

В региональном минздраве изучили странный случай буквально по минутам. Как сообщили "РГ" в ведомстве, "накануне в 15.26 поступила информация от сотрудника приемного отделения о падении из окна родильного блока роженицы. Незамедлительно были выполнены мероприятия по оказанию ей помощи, женщина транспортирована в операционную, в 15.28 осмотрена специалистами, в 15.35 начато оперативное родоразрешение. Ребенок извлечен в 15.37". В настоящее время состояние ребенка и матери стабильное.

"Женщина регулярно наблюдалась в женской консультации, исполняла все рекомендации врачей. Никаких опасений у врачебного персонала, в том числе в родильном доме, ее психоэмоциональное состояние не вызывало," - рассказала "РГ" заместитель министра здравоохранения Омской области Ольга Богданова.