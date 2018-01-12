Новости

США планируют перехватывать иностранные суда на пути в КНДР 20:27
Ставивший автографы на печени пациентов хирург заплатит штраф 20:14
В Забайкальском крае пять человек погибли в ДТП 20:05
В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве Карлова 19:49
СК возбудил дело после взрыва в омской пятиэтажке 19:45
Курс гривны побил исторический антирекорд 19:35
В России обнаружили стену из "Игры престолов" 19:35
В Дагестане нашли арсенал главаря бандгруппы 19:16
СМИ: состояние Олега Табакова продолжает ухудшаться 19:15
При взрыве газа в омской многоэтажке пострадала многодетная семья 19:04
Биологи объяснили, почему люди и звери держат детей слева от себя 19:03
Назван состав женской сборной РФ по биатлону на эстафету 18:55
После взрыва в омской пятиэтажке вспыхнул пожар 18:53
Активистка Femen атаковала президента Чехии 18:51
Водителя автобуса, въехавшего в переход, отправили под домашний арест 18:51
МИД РФ заявил протест за бездействие шведских властей 18:48
СК Петербурга начал проверку столкновения маршрутки с грузовиком 18:23
Дворкович рассказал, как должна регулироваться интернет-торговля 18:16
Мединский: "Движение вверх" станет самым кассовым фильмом в истории 18:16
МЧС: Под завалами здания на Урале могут находиться два человека 18:10
Сборная России взяла "бронзу" в мужской эстафете по биатлону в Рупольдинге 18:10
В Омске шесть человек пострадали при взрыве газа в многоэтажке 18:01
Госдума рассмотрит новый способ доставки повесток призывникам 17:55
Видео: робот "Нерехта" разнес в клочья бронежилет 17:55
Новые детские пособия для москвичей начали оформлять в МФЦ 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
12.01.2018 18:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске шесть человек пострадали при взрыве газа в многоэтажке

Текст: Наталья Граф (Омск)

Сегодня в Омске в многоэтажном доме по улице 5-ая Кордная, 9 произошел взрыв газа.

В результате в четвертом подъезде у дома частично обрушились стены.

В Сочи при взрыве газа пострадали ребенок и двое взрослых

На место происшествия выехали экстренные службы.

- Дом оцеплен полицией, проводится эвакуация людей, - сообщил "РГ представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

- По предварительным данным, постарадали шесть человек, их них четверо детей, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Причины случившегося выясняются.

Это уже второй взрыв газа в жилом доме в Омске за последнее время. В декабре хлопок газового баллона произошел в новостройке в Амурском поселке

Главное сегодня

ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Владимира Путина
В Кремле назвали причину решения Путина передать Украине ее корабли
Медведев: Пенсии и зарплаты нужно защитить от скачков мировой конъюнктуры
Захарова рассказала, кто заставляет американцев испытывать животный страх
Ростуризм разрешил туристам ехать на курорты Египта через Каир