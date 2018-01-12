В Омске шесть человек пострадали при взрыве газа в многоэтажке

Сегодня в Омске в многоэтажном доме по улице 5-ая Кордная, 9 произошел взрыв газа.

В результате в четвертом подъезде у дома частично обрушились стены.

На место происшествия выехали экстренные службы.

- Дом оцеплен полицией, проводится эвакуация людей, - сообщил "РГ представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

- По предварительным данным, постарадали шесть человек, их них четверо детей, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Причины случившегося выясняются.

Это уже второй взрыв газа в жилом доме в Омске за последнее время. В декабре хлопок газового баллона произошел в новостройке в Амурском поселке