СК Петербурга начал проверку столкновения маршрутки с грузовиком

Петербургские следователи начали проверку ДТП, в котором пассажирский микроавтобус врезался в грузовик. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, компания-перевозчик будет проинспектирована на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Из материалов проверки следует, что 12 января 2018 года на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы произошло ДТП с участием маршрутки, в ходе которого пострадали находившееся в ней пассажиры, - отметили в ГСУ. - В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося.

Речь идет об аварии, случившейся в районе двух часов дня. Микроавтобус ПАЗ потерял управление и влетел в грузовик Mercedes с полуприцепом. Пострадали 12 человек, двое - водитель и пассажир маршрутки - попали в больницу в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства ДТП уточняются. По итогам доследственной проверке будет принято решение о возбуждении уголовного дела.