МЧС: Под завалами здания на Урале могут находиться два человека

В городе Копейске Челябинской области продолжается спасательная операция в здании с рухнувшими перекрытиями. Под завалами, по предварительным данным, могут находиться два человека, сообщили в пятницу в ГУ МЧС региона.

- По предварительным данным, на месте происшествия могут быть потерпевшие - предположительно два человека, - сообщил руководитель пресс-службы МЧС Егор Пахомов. - Однако пока они не обнаружены.

Как уже сообщала "РГ", что ЧП произошло сегодня в 14.15 по московскому времени. В трехэтажном заброшенном здании в копейском поселке Бажова рухнули бетонные перекрытия.

На наличие под завалами людей указывает припаркованный рядом автомобиль, от которого к зданию протянуты шланги предположительно от газорезательного оборудования.