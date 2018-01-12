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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС: Под завалами здания на Урале могут находиться два человека

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В городе Копейске Челябинской области продолжается спасательная операция в здании с рухнувшими перекрытиями. Под завалами, по предварительным данным, могут находиться два человека, сообщили в пятницу в ГУ МЧС региона.

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- По предварительным данным, на месте происшествия могут быть потерпевшие - предположительно два человека, - сообщил руководитель пресс-службы МЧС Егор Пахомов. - Однако пока они не обнаружены.

Как уже сообщала "РГ", что ЧП произошло сегодня в 14.15 по московскому времени. В трехэтажном заброшенном здании в копейском поселке Бажова рухнули бетонные перекрытия.

На наличие под завалами людей указывает припаркованный рядом автомобиль, от которого к зданию протянуты шланги предположительно от газорезательного оборудования.

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