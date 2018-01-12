"РГ" выбрала свои варианты составов команд на "Матч Звезд" Единой лиги

Отдел спорта "Российской газеты" отправил в баскетбольную Единую лигу ВТБ свои варианты составов команд на "Матч Звезд" 17 февраля в Санкт-Петербурге, который пройдет в формате "Звезды России" - "Звезды мира".

На первом этапе определения составов болельщики голосовали в социальных сетях команд. В результате опроса стали известны по три российских и зарубежных кандидата от девяти наших участников турнира, и по три баскетболиста из четырех иностранных коллективов - всего 66 игроков.

Второй этап голосования - уже для СМИ. Единая лига предложила составить свои варианты команд 20 ведущим изданиям России (в том числе и "РГ"), Белоруссии, Латвии, Эстонии и Казахстана, а также персонально комментаторам федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" Роману Скворцову и Владимиру Гомельскому. Надо назвать по 10 игроков в каждой команде, причем в этих десятках (по отдельности) не должно быть больше двух баскетболистов из одного клуба.

Отдел спорта "РГ" при определении своих вариантов составов изначально старался придерживаться системы "четыре разыгрывающих или атакующих защитника - четыре форварда - два центровых", но из-за дефицита "больших" мы в "Звездах мира" все-таки пришли к схеме "4-5-1".

Составы на "Матч Звезд" - вариант отдела спорта "РГ"

"Звезды России": разыгрывающие и атакующие защитники - Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (оба - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Антон Понкрашов (ЦСКА), Алексей Швед (БК "Химки", Московская область); форварды - Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (оба - ЦСКА), Сергей Карасев ("Зенит", Санкт-Петербург), Сергей Моня ("Химки"); центровые - Петр Губанов (БК "Нижний Новгород"), Артем Клименко ("Автодор", Саратов).

"Звезды мира": разыгрывающие и атакующие защитники - Нандо Де Коло (Франция, ЦСКА), Джастин Картер (США - БК "Астана", Казахстан), Хоакин Колом (Испания / Андорра - УНИКС, Казань), Серхио Родригес (Испания - ЦСКА); форварды - Дрю Гордон (США - "Зенит"), Райан Брокхофф (Австралия - "Локомотив-Кубань"), Энтони Гилл (США - "Химки"), Стеван Еловац (Сербия - "Нижний Новгород"), Стефан Ласме (Габон - УНИКС); центровой - Фрэнк Элегар (США - "Локомотив-Кубань").