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12.01.2018 06:40
Рубрика: Экономика

Рубль нащупал золотую середину

Текст: Тарас Фомченков
Борис Хейфец, профессор Финансового университета при Правительстве РФ:

- Сегодня рубль имеет шансы немного ослабеть по отношению к доллару и евро, так как в конце недели игроки фиксируют прибыль перед выходными. Поможет такому движению курса и нефть, которая на данный момент торгуется в районе трехлетних максимумов, что также будет способствовать желанию зафиксировать прибыли - уже на сырьевом рынке.

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На данный момент рубль выглядит достаточно крепким, слабо реагируя на трехлетние ценовые максимумы по нефти. Одной из причин этого является бюджетное правило, которое при повышении котировок "черного золота" будет приводить к росту закупок валюты Минфином.

Недавно финансовое ведомство объявило о 257 миллиардах рублей - на эту сумму планируется купить долларов, евро и фунтов стерлингов в январе. Психологическое влияние на рынок данное обстоятельство окажет, но не такое серьезное.

Фото: depositphotos.com
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Что же касается курса, то я думаю, что национальная валюта на достаточно продолжительное время застыла на уровне 57 рублей за доллар плюс-минус какие-то проценты. Велика вероятность, что такой курс сохранится в январе.

Вчера рубль ослабел к доллару и евро в течение утренних торгов на Московской бирже. Однако к вечеру национальная валюта сумела восстановить часть утренних потерь благодаря все той же нефти, которая продолжила дорожать на фоне возникшего на рынке оптимизма в связи с сокращением товарных запасов нефти в США и достигла уровня в 69,48 доллара за баррель сорта Brent.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 57 рублей (укрепление на 13 копеек). За один евро дают 68 рублей 06 копеек (укрепление на 18 копеек).

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