Рубль нащупал золотую середину

Борис Хейфец, профессор Финансового университета при Правительстве РФ:

- Сегодня рубль имеет шансы немного ослабеть по отношению к доллару и евро, так как в конце недели игроки фиксируют прибыль перед выходными. Поможет такому движению курса и нефть, которая на данный момент торгуется в районе трехлетних максимумов, что также будет способствовать желанию зафиксировать прибыли - уже на сырьевом рынке.

На данный момент рубль выглядит достаточно крепким, слабо реагируя на трехлетние ценовые максимумы по нефти. Одной из причин этого является бюджетное правило, которое при повышении котировок "черного золота" будет приводить к росту закупок валюты Минфином.

Недавно финансовое ведомство объявило о 257 миллиардах рублей - на эту сумму планируется купить долларов, евро и фунтов стерлингов в январе. Психологическое влияние на рынок данное обстоятельство окажет, но не такое серьезное.

Что же касается курса, то я думаю, что национальная валюта на достаточно продолжительное время застыла на уровне 57 рублей за доллар плюс-минус какие-то проценты. Велика вероятность, что такой курс сохранится в январе.

Вчера рубль ослабел к доллару и евро в течение утренних торгов на Московской бирже. Однако к вечеру национальная валюта сумела восстановить часть утренних потерь благодаря все той же нефти, которая продолжила дорожать на фоне возникшего на рынке оптимизма в связи с сокращением товарных запасов нефти в США и достигла уровня в 69,48 доллара за баррель сорта Brent.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 57 рублей (укрепление на 13 копеек). За один евро дают 68 рублей 06 копеек (укрепление на 18 копеек).