Победа осталась за норвежцами, ведомыми братьями Бе, а "серебро" досталось французам с Мартеном Фуркадом в обойме.

В составе нашей команды бежали чемпионы мира-2017 - Алексей Волков, Антон Бабиков, Максим Цветков и Антон Шипулин. К слову, это второй подиум для российских спортсменов в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Ранее Шипулин стал третьим в гонке преследования в Анси. Остальные 28 стартов не принесли нашим биатлонистам и биатлонисткам ни одной медали.

Отметим, что сегодняшняя мужская эстафета была последней перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.