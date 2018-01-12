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Рубрика: Власть

Совфед: Запрет на притравку затронет тех, кто живет за счет охоты

Текст: Галина Мисливская
Члены Совета Федерации, вошедшие в состав согласительной комиссии по закону о запрете контактной притравки, отклоненному палатой под занавес осенней сессии, настаивают на своем видении вопроса.
Фото: Егор Еремов / РИА Новости
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Напомним, что закон, в частности, запрещает физический контакт между животными в ходе притравки охотничьих собак. Притравка может осуществляться только через ограждение - стекло или сетку. Калечение, травмирование животных перед тренировкой тоже должны были оказаться под запретом, но сенаторы отклонили закон и предложили депутатам Госдумы вместе найти компромисс.

В Совфеде считают, что запрет контактной притравки затронет интересы не только охотников-любителей, но и тех, кто добывает себе пропитание охотой.

"Речь не идет о какой-либо элитной забаве, - цитирует пресс-служба СФ сенатора Вячеслава Штырова. - В нашей стране масса людей, которые проживают на севере Европейской части России, на Северном Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, добывают себе средства к существованию профессиональной охотой".

По его словам, эти люди не могут охотиться без специально обученных собак, для которых так называемые "натаскивание" и "нагонка" является единственно эффективным видом тренировки. Кроме того, подчеркнул парламентарий, обученная собака "в критической ситуации может спасти жизнь человека".

Отказ от контактной притравки, считает Штыров, негативно скажется "на развитии кинологических качеств породы" охотничьих собак.

Фото: Reuters
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"В Совете Федерации поступили очень корректно, предложив создать согласительную комиссию, чтобы выяснить мнение не только депутатов и сенаторов, но и широкой общественности из субъектов РФ, в том числе представителей малых народов, для которых охота была и остается традиционным промыслом и средством для существования", - заключил парламентарий.

В Госдуме с такой постановкой вопроса не согласны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который выступил одним из авторов данной инициативы, уверен, что она не имеет отношения к охотникам. "Цель закона - большой и кровавый бизнес, притравочные станции, услуги которых очень дороги", - заявил он.
В Госдуме рассчитывают услышать более весомые аргументы от Совфеда в ходе работы комиссии.

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