Следствие попросило оставить Серебренникова под домашним арестом

Режиссера Кирилла Серебренникова, художественного руководителя "Гоголь-центра", который обвиняется в хищении бюджетных средств, следствие попросило оставить под домашним арестом до 19 апреля.

"В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова до 19 апреля", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой.

Аналогичное ходатайство в отношении другого фигуранта дела, главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, суд намерен рассмотреть 15 января.