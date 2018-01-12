США планируют перехватывать иностранные суда на пути в КНДР

Семнадцать стран во главе с Соединенным Штатами планируют перехватывать иностранные суда с грузами, следующими в нарушение эмбарго в КНДР. Госдепартамент США распространил по этому поводу совместное заявление, сообщает РИА Новости.

За усиление блокады Северной Кореи выступили США, Южная Корея, Япония, Великобритания, Германия, Австралия и Аргентина. Их поддержали Канада, Дания, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша и Сингапур.

Участники инициативы объявили о проведении инспекций в открытом море и конвоировании подозрительных кораблей в свои порты. Кроме того, в своей юрисдикции будет запрещена перевозка грузов, доставленных судами из КНДР. Они обязались также уничтожать любой перехваченный груз, следующий в Северную Корею в нарушение санкций ООН.

В конце прошлого года Совбез ООН принял резолюцию, которая практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает другим государствам закупать у Пхеньяна продовольствие, станки и электрооборудование, а также поставлять в страну транспортные суда и промышленное оборудование. По некоторым оценкам, под запретом оказалось до 90% северокорейского экспорта.