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Рубрика: В мире

Трамп дал ЕС последний шанс на исправление ядерной сделки с Ираном

Отложив применение отдельных санкций в отношении Ирана, США дали последний шанс странам ЕС для исправления недостатков по так называемой ядерной сделке с Исламской республикой.

"Я откладываю применение отдельных санкций по ядерной [программе], но только для того, чтобы европейские союзники исправили чудовищные недостатки соглашения с Ираном. Это последний шанс", - цитирует заявление главы Белого дома РИА Новости.

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Он отметил, что США больше не станут откладывать применение рестрикций в отношении Ирана, чтобы остаться в соглашении по ядерной сделке. "Если в какой-то момент я решу, что такое соглашение недостижимо, я выйду из него немедленно", - заверил Трамп.

Ранее высокопоставленный представитель администрации указал на то, что "президент ясно дал понять", что отложил санкции "в последний раз".

В Иране к заявлению Трампа отнеслись критически.

Фото: AP Photo/Evan Vucci, File
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"Политика Трампа и сегодняшние объявления суммируют отчаянные попытки подорвать прочное многостороннее соглашение, нарушая параграфы 26, 28 и 29", - написал в своем Twitter министр иностранных дел Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф.

По его мнению, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не должен быть предметом обсуждения.

"Вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, также, как Иран", - заключил министр.

Так называемое ядерное досье с Ираном в июле 2015 года было согласовано США с Россией, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Сделка вступила в силу с января 2016-го - в обмен на отмену режима международных санкций.

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