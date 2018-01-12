В Париже нашли все похищенные из отеля Ritz драгоценности

Французские полицейские нашли все ювелирные изделия, похищенные в минувшую среду из ювелирного магазина при отеле Ritz. Как отмечает ТАСС, часть драгоценностей обнаружили в день ограбления в самой гостинице.

Напомним, пять злоумышленников пожарными топорами разбили витрины бутика и похитили ювелирные изделия, а также дорогие часы престижных марок, выполненные из драгоценных металлов и украшенные бриллиантами. По горячим следам полиция задержала троих злоумышленников, двое - скрылись с добычей.

Через несколько часов после ограбления в 15 километрах от Парижа нашли сожженную машину, которую преступники использовали при бегстве.