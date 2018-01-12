В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве Карлова

Еще один подозреваемый задержан в Турции в рамках расследования дела об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова.

По данным агентства Anadolu, силами безопасности Турции задержан бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции. Суд Анкары принял решение о его аресте по обвинению в "соучастии в организации умышленного убийства".

Как ранее сообщала «РГ», накануне стало известно об аресте еще одного подозреваемого, который якобы мог сыграть ключевую роль у организации убийства дипломата.

До Нового года в Турции были задержаны еще пять человек – трое бывших полицейских, глава издательской группы Guru Medya и организатор фотовыставки в Анкаре, на которой в декабре 2016 года и был застрелен Андрей Карлов.

Напомним, Карлова убили 19 декабря 2016 года во время его выступления на церемонии открытия экспозиции "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Исполнителя - бывшего полицейского Мевлюта Алтынташа - ликвидировали на месте преступления.

В декабре 2017 года в "Российской газете" был представлен специальный выпуск журнала "Родина", посвященный памяти Андрея Карлова.