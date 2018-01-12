ВЦИОМ: Более 81% желающих прийти на выборы готовы проголосовать за Путина

Свыше 81 процента избирателей, точно планирующих принять участие в выборах президента, поддержали бы действующего главу государства - Владимира Путина: если бы голосование прошло в ближайшее воскресенье. Такие данные опубликованы на сайте ВЦИОМ. Опрос общественного мнения был проведен 8-10 января.

Проголосовать за Путина готовы 81,1 процента. На втором месте, с более чем десятикратным отрывом, кандидат от КПРФ Павел Грудинин - ему бы отдали предпочтение 7,6 процента респондентов. "Бронза" президентской гонки у лидера ЛДПР Владимира Жириновского: 4,2 процента.

При этом за телеведущую Ксению Собчак проголосовали бы 0,7 процента, за кандидата "Яблока" Григория Явлинского - 0,6 процента. Поддержка кандидата Партии роста Бориса Титова составила 0,4 процента, и столько же пришли бы на выборы, но испортили бы бюллетень.

За другого кандидата проголосовали бы всего 0,6 процента опрошенных избирателей и 4,4 процента затруднились с ответом.

Опрос общественного мнения был проведен 8-10 января. В нем приняли участие граждане России в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в январе составил 3 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает в 1,8 процента (данные за январь).

Напомним, что пока ЦИК зарегистрировал двух кандидатов на выборы президента: Жириновского и Грудинина.