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Рубрика: Культура

"Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом в истории

Текст: Александр Нечаев
"Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева в субботу, 13 января, стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ. Об этом сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика".

По данным на 21 час по московскому времени, на счету фильма было около 1,74 млрд рублей, что позволило опередить предыдущего российского рекордсмена - картину "Последний богатырь". Этот фильм сам обновил рекорд 26 ноября, то есть побыл на первой строчке всего полтора месяца.

Фото: Предоставлено Централ Партнершип
Мединский: "Движение вверх" станет самым кассовым фильмом в истории

Количество проданных билетов на "Движение вверх" - 6,5 млн. Пока это не рекордная цифра, фильм Мегердичева уступает "Дневному Дозору" (7,4 млн зрителей), "Последнему богатырю" (7,8 млн) и "Иронии судьбы-2"(8,8 млн).

"Движение вверх" стал девятым российским фильмом, миновавшим рубеж в миллиард рублей, и пятым, преодолевшим планку в 1,5 млрд. В течение ближайшей недели релиз станет первой отечественной картиной, которой покорится уровень в 2 млрд рублей.

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