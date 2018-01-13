Клинцевич: Доктрина даст США карт-бланш на применение ядерного оружия

Проект новой ядерной доктрины США содержит ложные утверждения о ядерном превосходстве России и расширяет возможности применения Вашингтоном оружия этого типа.

Такое мнение высказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Накануне газета Huffington Post опубликовала несекретную часть американской ядерной доктрины, в которой утверждается, что Россия отвергает или избегает выполнения своих обязательств в рамках ряда соглашений, а также уклоняется от предложений США по новому раунду ядерного разоружения.

Составители этого документа "пошли на прямой подлог, обвинив Россию в намерении первой использовать ядерное оружие", отметил Клинцевич. "Идеологическому обоснованию доктрины служит и тезис о ядерном преимуществе России", - добавил он.

На самом деле, по его словам, по массиву стратегических вооружений Россия уступает США. "Согласно известному договору, и с той и с другой стороны должны остаться не более 1550 боеголовок. И если США еще опускаться и опускаться до этой цифры, то нам расти и расти",- рассказал парламентарий.

Цель американской ядерной доктрины - "сломать сложившееся соотношение сил на мировой арене", считает Клинцевич. Ряд положений проекта, которые наверняка останутся в финальной версии, не могут не вызывать беспокойства, считает он. "Например, доктрина расширяет возможность применения ядерного оружия. Речь идет о случаях, когда затрагиваются жизненно важные интересы США. Но мы знаем, что понимают американцы под такими интересами. По сути дела доктрина дает карт-бланш на применение ядерного оружия", - полагает Клинцевич.

Опубликованный Huffington Post документ "отражает настроения президента Дональда Трампа, недовольного состоянием американского военного потенциала и его ядерной компоненты", считает сенатор. Учитывая, что американский лидер относительно недавно занял Белый дом, в будущем "от него можно ожидать и еще более резких шагов", отметил Клинцевич.