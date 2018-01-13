Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

Космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции успешно приводнился в Тихом океане. Об этом сообщает компания SpaceX.
"Благополучное приводнение подтверждено", - отметили в компании.
Dragon на данный момент - единственный в мире грузовой космический аппарат, который может доставлять грузы с МКС на Землю. На этот раз он переправил около 1,9 тонны груза. Это не только отработанные материалы, но и результаты научных экспериментов. В частности, на землю вернулись 20 живых лабораторных мышей и образцы выращенных на орбите растений, передает РИА Новости.
Good splashdown of Dragon confirmed, completing the second resupply mission to and from the @Space_Station with a flight-proven commercial spacecraft.— SpaceX (@SpaceX) 13 января 2018 г.