Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

Космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции успешно приводнился в Тихом океане. Об этом сообщает компания SpaceX.

"Благополучное приводнение подтверждено", - отметили в компании.

Dragon на данный момент - единственный в мире грузовой космический аппарат, который может доставлять грузы с МКС на Землю. На этот раз он переправил около 1,9 тонны груза. Это не только отработанные материалы, но и результаты научных экспериментов. В частности, на землю вернулись 20 живых лабораторных мышей и образцы выращенных на орбите растений, передает РИА Новости.