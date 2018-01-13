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Рубрика: Спорт

Ковальчук принял эвакуацию из отеля за допинг-контроль

Текст: Илья Зубко (Астана)
Одним из самых заметных лиц Матча звезд КХЛ, проходящего сейчас в Астане, является Илья Ковальчук. Капитан дивизиона Боброва уже в восьмой раз участвует в подобных шоу по обе стороны океана. И успевает, без ущерба для прямых обязанностей, нестандартно отвечать на вопросы журналистов.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Так, после Мастер-шоу, прошедшего сегодня, Ковальчук поведал о небольшом ночном приключении. Гостиницу "Хилтон", где живут участники мероприятия, эвакуировали из-за задымления на подземной парковке.

Ночью из вашего отеля была эвакуация. Помешало спать?

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Илья Ковальчук: Да нет, наоборот посмеялись. Я был в душе в этот момент, готовился ко сну. Сначала думал, что это допинг-контроль пришел или кто-то ко мне в дверь звонит. Но оказалось все намного серьезнее. Вышел в трусах, увидел, что начали бегать по отелю люди и кричать, чтобы все спускались. Неприятный, наверное, момент. Но в то же время все спустились, увидели друг друга сонными и без макияжа - тоже приятно (улыбается). Выходили на улицу. А спать легли то ли в четыре, то ли в пять утра в итоге.

Какой конкурс вам понравился больше всего?

Илья Ковальчук: Наверное, на самый эффектный буллит. Самый сложный, но и самый интересный. Победил Найджел Доус, но я бы отдал приз Никите Гусеву. Потому что из-под ноги от перекладины забить - это дорого стоит. А вообще отличная атмосфера. Праздник начался еще вчера, с представления игроков. Все было очень креативно сделано, по-домашнему, с душой, очень гостеприимно. Поэтому огромное спасибо Астане и Казахстану.

Болельщиками довольны?

Илья Ковальчук: Ну конечно. В конце они, похоже, чуть заскучали - подзатянулось шоу. Но завтра, думаю, будет динамичнее и интереснее. Поэтому пусть приходят, не пожалеют.

Вы принимали участие в матчах звезд КХЛ и НХЛ. Можете их сравнить?

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Илья Ковальчук: Это примерно одно и то же. Обычно ребята семьями приезжают на такие мероприятия - насладиться выходными, провести время в кругу друзей и знакомых. Поэтому всегда приятно - и там, и здесь. Надо получать от этого эмоциональный подъем и проводить концовку сезона, как надо. 

Игровой ритм не сбивают такие матчи?

Илья Ковальчук: Нет. Наоборот, хорошо. У нас было много матчей подряд. Переключиться чуть-чуть, подзарядиться позитивными эмоциями, пообщаться со знакомыми - очень полезно всегда.

Сейчас обсуждается идея сокращения команд в КХЛ или, возможно, объединения каких-то клубов. Как на это смотрите?

Илья Ковальчук: С моей стороны, наверное, не совсем правильно комментировать какие-то варианты. Это руководство Лиги должно решать. Я за то, чтобы никого не выгоняли. Потому что такие регионы, как, например, Череповец - это очень хоккейный город. Огромное количество талантливых ребят оттуда вышло. Тот же Тольятти. Ханты-Мансийск, конечно, более проблематичный регион для хоккея, но все равно там какое-то развитие идет. Чем будет больше регионов участвовать, тем лучше.

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Питер созрел для второй команды в КХЛ?

Илья Ковальчук: В Питере давно созрели для двух команд и для больших праздников. Надеюсь, что в ближайшие годы Матч звезд пройдет в Петербурге.

Видели ли вы форму, в которой предстоит играть на Олимпиаде? И что скажете о дизайне?

Илья Ковальчук: Да, видел те фото, которые публиковали в интернете и в газетах. Считаю, что это в чем-то уникальная и очень приличная форма. Самое главное, что слово "Россия" на нем присутствует, и это здорово.

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