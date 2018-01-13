Куба резко осудила высказывания Трампа о мигрантах

Министерство иностранных дел Кубы резко осудило высказывания президента США Дональда Трампа о "странах-гадюшниках". Заявление кубинского МИД опубликовала газета Granma.

"Эти высказывания полны ненависти и презрения, они вызывают возмущение у кубинского народа, который гордится тем вкладом, который на протяжении всей своей истории сделали люди и их потомки с разных широт, особенно африканцы и гаитяне, с того момента, как возникла наша национальность", - цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства Острова Свободы.

Скандал разразился после того, как пресса сообщила, что на совещании по иммиграции с сенаторами президент США назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода - "вонючая дыра"). В частности, Трамп якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд государств Африки.

По данным американских СМИ, представители афроамериканской общины в крупных городах США, включая Нью-Йорк, призвали граждан выйти на акции протеста, которые, как неоднократно происходило в последнее время, грозят принять массовый и стихийный характер.