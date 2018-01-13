На выборах президента Чехии лидирует Милош Земан

На президентских выборах в Чехии лидирует действующий глава государства Милош Земан. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на чешское радио.

По итогам подсчета почти 30 процентов голосов Земан на выборах главы государства набирает 42,8 процента голосов избирателей. За ним следует основной конкурент политика Иржи Драгош, за которого проголосовали 24,75 процента чешских граждан.

Сообщается, что Земан наблюдает за подсчетом голосов из своего предвыборного штаба в пражском районе Градчаны. Там же находятся его супруга и сторонники.

Выборы президента в Чехии проходили два дня - в пятницу во второй половине дня и в субботу в первой. Граждане страны выбирают главу государства из девяти кандидатов. Если ни один из них не получит абсолютного большинства голосов, то 26 и 27 января состоится второй тур голосования.

Президент Чешской Республики избирается сроком на пять лет.