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13.01.2018 14:25
Рубрика: В мире

Обладатель крупнейшего джек-пота в США рассказал, как потратит деньги

Текст: Андрей Васильев

20-летний американец, обладатель четвертого (в 451 миллион долларов) по величине джекпота в истории лотереи Mega Millions (аналог лото), рассказал, что будет делать с миллионами долларов, сообщает АВС. Он намерен не только как следует повеселиться, но и вложиться в недвижимость и принести пользу людям.

В США лотерейный автомат выдавал только выигрышные билеты

Шейн Мислер, из городка Порт-Ричи, расположенного примерно в 100 километрах к северо-западу от Тампы, стал единственным победителем январского джекпота. По его словам, он решил взять выигрыш не частями, а сразу. Таким образом, парню достанется 281,2 миллиона долларов. Шейн, специалист по скринингу из Флориды, оказался парнем с чувством юмора и сказал, что уходит "на пенсию".

Для начала он займется покупкой нового дома в Тампе, затем отметит выигрыш с друзьями, а после намерен, по возможности, помогать тем согражданам, кто обратится к нему за помощью. "Я намерен позаботиться о своей семье, повеселиться и укрепить путь к финансовому благосостоянию, чтобы оставить наследие на поколения вперед, - сказал Мислер в своем заявлении. - Я всегда был одним из тех, кто поощрял мысль о том, что мечты сбываются. Мне 20 лет, и мое путешествие по жизни только началось".

Житель Онтарио выиграл в лотерею более 13 миллионов долларов

О серьезности намерений юноши говорит тот факт, что он нанял серьезного адвоката и создал частную компанию под названием "Secret 007, LLC", которая будет распоряжаться многомиллионными капиталами.

Цифра "007" - это не только отсыл к известной саге о суперагенте Джеймсе Бонде. Дело в том, что свой счастливый лотерейный билет стоимостью в пять долларов Мислер купил в провинциальном магазинчике известной в Америке сети 7-Eleven в Порт-Ричи. По словам Мислера, у него было "чувство", что он выиграет джек-пот.

В США семейная пара выиграла в лотерею два раза за день

Так и произошло, когда барабан выдал счастливые номера 28, 30, 39, 59, 70 и так называемый "Мега болл", которым стала цифра 10. Мислер сказал, что он позвонил брату, чтобы поделиться с ним счастливой новостью.

Любопытно, что сам магазин получит бонусную комиссию от организаторов лотереи в размере 100 000 долларов США за продажу выигрышного билета.

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