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Рубрика: Власть

Предвыборный штаб Путина собрал больше полумиллиона подписей

Текст: Кира Латухина
Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина собрал более 538 тысяч подписей в его поддержку и продолжит сбор подписей.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Будет допечатано еще 20 тысяч листов на 200 тысяч подписей. Об этом сообщил сегодня РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 5 января. По закону, требуется не менее 300 тысяч подписей, не более 7,5 тысяч в одном регионе.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Сбор подписей по-прежнему продолжается в РФ, во всех 85 регионах, работают 625 точек в 267 населенных пунктах, работают 2,5 тысячи человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций… По состоянию на сегодняшний день, собрано 538 113 подписей избирателей. Сегодня штабом принято решение дополнительно напечатать 20 тысяч подписных листов еще на 200 тысяч подписей", - сказал Кондрашов.

"Сбор подписей не заканчивается… Почему это делается - потому что реально много людей хочет поддержать выдвижение Путина, причем как непосредственно проставляя подписи свои, так и путем участия в их сборе. Поэтому пока прекращать сбор мы считаем неправильным по отношению к этим людям", - объяснил пресс-секретарь штаба.

Дополнительные подписные листы будут изготовлены за счет избирательного фонда кандидата.

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